La Promessa: Margarita esce di scena | Anticipazioni

Come farà Margarita de Lujan (Cristina Fernández, QUI la nostra intervista) a proteggere la figlia Martina (Amparo Piñero) dalle continue minacce del conte Ignacio de Ayala (Miquel García Borda)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa: la donna prenderà infatti una drastica decisione…

La Promessa, news: Margarita non vuole più sposare Ayala

La faccenda comincerà a delinearsi nel momento in cui Margarita mostrerà delle perplessità sull’atteggiamento di Ignacio, il quale farà di tutto per convincerla a celebrare il loro matrimonio il prima possibile. In più di un’occasione, la vedova Lujan si porrà delle domande sull’evidente nervosismo di Ayala e i suoi dubbi aumenteranno quando Catalina (Carmen Asecas) le ricorderà che, una volta sposata, il “fidanzato” potrà disporre di ogni suo bene, compreso il 25% de La Promessa.

Messa in guardia anche da Petra, ormai da tempo in rotta di collisione con l’uomo per via della morte del loro figlio Feliciano (Marcos Orengo), Margarita comunicherà dunque a Ignacio che non intende più sposarlo, ponendo di fatto fine al loro fidanzamento. Neanche a dirlo, ciò innescherà l’ira del conte…

La Promessa, trame: la nuova minaccia di Ayala

Indispettito per l’inatteso risvolto, che non si aspettava minimamente, Ignacio mostrerà a Margarita il suo vero volto e minaccerà di prendersela con Martina qualora il loro matrimonio non avesse luogo, proprio come ha già fatto in passato. Parole che spaventeranno tantissimo la Lujan, la quale nelle ore successive si mostrerà più vicina che mai alla figlia, a cui rinnoverà tutto il suo sostegno.

Come se non bastasse, nelle ore successive, Margarita scriverà una lettera, che metterà segretamente all’interno della cassetta con gli accessori del cucito che la cognata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) è solita utilizzare. Missiva che la dark lady ritroverà tra le sue cose il giorno successivo e che le darà modo di scoprire che Margarita ha lasciato La Promessa senza salutare nessuno.

La Promessa, spoiler: Margarita esce di scena

Eh sì: confidando nel fatto che Ayala smetta di torturare la figlia in sua assenza, Margarita comunicherà a Cruz che ha fatto i bagagli e le chiederà di prendersi cura di Martina. Alla Ezquerdo non resterà dunque altro da fare che annunciare alla sua famiglia la partenza di Margarita. Inoltre, per evitare di innescare dei sospetti in Ignacio, Cruz dirà che Margarita è dovuta partire all’improvviso in Canada per aiutare il figlio a risolvere un problema.

Tale bugia, però, non convincerà affatto Ayala, tant’è che l’uomo non esiterà a guardare in malo modo Martina appena capirà che la sua fidanzata è già lontanissima dalla tenuta. Tuttavia, la strana partenza di Margarita genererà dei dubbi anche in Catalina (Carmen Asecas), la quale suggerirà alla cugina di indagare più a fondo per capire quanto successo alla madre.

Anche Cruz sarà poco convinta di quello che è accaduto, a causa di un passaggio fondamentale nella lettera scritta da Margarita. Quest’ultima le dirà infatti di rivolgersi a Petra qualora fosse necessario neutralizzare Ignacio in tempi brevi… Seguici su Instagram.