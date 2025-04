La Promessa: Santos scopre qualcosa di strano sulla madre, ecco cosa | Anticipazioni

Tra non troppo tempo, i telespettatori de La Promessa verranno interessati da alcune indagini portate avanti da Santos Pellicer (Manu Imizcoz). Nelle prossime puntate italiane, il valletto temerà infatti che il padre Ricardo (Carlos de Austria) gli abbia raccontato soltanto delle menzogne sulla morte della madre e per questo deciderà di indagare più a fondo sulla faccenda…

La Promessa, news: Petra insinua un dubbio in Santos

La storyline partirà nel momento in cui, al fine di carpire quante più informazioni possibili sul “nemico” Ricardo, Petra Arcos (Marga Martinez) chiederà a Santos che fine abbia fatto sua madre. A quel punto, il giovane Pellicer dirà che non ricorda molto della donna poiché è morta di tubercolosi quando era soltanto un bambino.

Sarà questa un’informazione che diventerà di vitale importanza quando Petra si troverà per caso ad origliare un dialogo tra Ricardo e Romulo Baeza (Joaquin Climent). Quest’ultimo inviterà infatti il collega a dire la verità a Santos sulla madre prima che sia troppo tardi: parole criptiche che la Arcos spiffererà immediatamente al valletto, il quale a quel punto vorrà vederci chiaro.

E così, come prima mossa, Santos deciderà di allontanarsi per qualche giorno dalla residenza per andare nel paesino dove la madre è sepolta, stando almeno a quanto riferitogli da Ricardo.

La Promessa, spoiler: Santos scopre qualcosa di strano sulla madre…

Vi diciamo sin da ora che tale viaggio si concluderà in maniera decisamente enigmatica per Santos. Attraverso alcune chiacchiere con i residenti del posto, il ragazzo scoprirà infatti che nessuna famiglia Pellicer ha mai vissuto lì. Una stranezza alla quale se ne aggiungerà presto un’altra, dato che in quel luogo non ci sarà nemmeno la tomba della madre.

Petra sarà felice appena Santos ritornerà sconvolto a La Promessa; ciò perché spererà che il suo “alleato” possa rivoltarsi contro il padre per inchiodarlo con le numerose menzogne che gli ha raccontato fin da quando era bambino.

La Promessa, trame: la furia di Santos contro Ricardo

Lo scontro, però, si accenderà davvero in tempi brevi come Petra auspicherà? In realtà, almeno nei primi giorni, Santos eviterà qualsiasi tipo di contatto con Ricardo, almeno fino a quando il Pellicer Senior scoprirà che il figlio non si è recato a fare una commissione per conto di Romulo (scusa che aveva utilizzato per andare via da La Promessa).

A quel punto, Ricardo chiederà spiegazioni al figlio riguardo alla sua strana assenza. E la furia di Santos non tarderà a farsi attendere, anche perché vi anticipiamo che Ricardo ha mentito davvero a Santos sulla morte della moglie! Ma… fino a che punto?