La Promessa: Vera e la richiesta della madre | Anticipazioni

Altro che amore materno! La duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz) non sarà interessata soltanto a rappacificarsi con la figlia Mercedes, che ha finto per mesi di essere una domestica assumendo l’identità di Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la nobile chiarirà infatti quali sono le sue vera intenzioni…

La Promessa, news: la duchessa si intrufola nella vita di Vera

Per restare a stretto contatto con la parente, la duchessa riuscirà ad ottenere da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) il permesso di recarsi giornalmente nelle cucine della tenuta. La donna farà infatti presente alla marchesa che sta redigendo un libro di cucina, motivo per il quale ha bisogno dei consigli di Lope Ruiz (Enrique Fortun), Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero).

Anche se resterà stranita da tale richiesta, perché non conforme al modo di fare di una donna d’alto rango, Cruz darà il suo benestare alla duchessa; ciò perché quest’ultima la convincerà del fatto che il libro, qualora diventasse un “cult”, farebbe della buona pubblicità gratuita anche a La Promessa stessa. Grazie a tale messinscena, la Carril riuscirà quindi a parlare quotidianamente con Vera e cercherà inutilmente di convincerla a tornare a casa…

La Promessa, trame: la scoperta “sconvolgente” della duchessa

Grazie a tale vicinanza e a un “gossip” di troppo di Candela e Simona, la duchessa de Carril y de la Vera apprenderà con sgomento che Vera ha intrecciato una relazione con Lope. Contraria alla frequentazione per via della differenza di classe sociale tra i due, la Carril non esiterà dunque a pressare psicologicamente Lope affinché decida di interrompere la sua liaison con la consanguinea. Ogni tentativo della nobile risulterà però del tutto vano, dato che Vera e il suo ragazzo si amano davvero.

A quel punto, dato che la figlia sarà più che mai decisa a restare a La Promessa pur di non avere più nulla a che fare con il violento e dispotico padre, alla duchessa non resterà altro da fare se non giocare a carte scoperte…

La Promessa, spoiler: Vera e la richiesta della madre

Possiamo anticiparvi che la duchessa farà presente a Vera di aver scoperto che, il giorno della sua sparizione, il padre ha dovuto fare i conti anche con il furto di un grosso quantitativo di denaro. Senza mezzi termini, la Carril chiederà dunque apertamente a Vera se sia stata lei a rubare quei soldi. Anche se si è davvero macchiata di quel crimine, la Gonzalez rispedirà ogni accusa alla mittente (anche perché, come sapete, non ha più quella somma).

Un dialogo abbastanza teso attraverso il quale Vera capirà che la madre si è riavvicinata a lei soltanto per riavere il denaro. Teoria che la spingerà ancora di più a prendere la decisione di restare a La Promessa, dato che il padre potrebbe addirittura ucciderla qualora tornasse a casa per ciò che gli ha fatto.

La duchessa de Carril y de la Vera mollerà però così facilmente la presa o continuerà ad insistere per capire che fine abbiano fatto i soldi del marito? Seguici su Instagram.