Tempesta d’amore: Ana scopre il lato “dark” di Philipp. E lui… | Anticipazioni italiane

L’amore è cieco… ma fino ad un certo punto! È questo il caso di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore inizierà ad aprire gli occhi su chi sia davvero Philipp Brandes (Robin Schick)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent e Ana contro Philipp

Sono passati più di dieci anni da quando Ana ha capito di essersi innamorata di Philipp. Un colpo di fulmine che è avvenuto in seguito ad un eroico gesto con cui il giovanotto salvò la vita della Alves, gettandosi coraggiosamente in acqua per salvarla dall’annegamento.

Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza vede nel suo amato un vero e proprio principe azzurro… peccato solo che sia l’unica a pensarla così! Nei prossimi giorni Ana scoprirà infatti che sia Vincent (Martin Walde) sia sua madre Nicole (Dionne Wudu) hanno una pessima opinione di Philipp. Avranno ragione?

Sconcertata, la ragazza inizialmente difenderà a spada tratta il suo amato, arrivando a discutere con Vincent. Ciononostante, le parole sia del veterinario sia, soprattutto, della madre la porteranno a guardare a Philipp con occhi diversi…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana affronta Philipp

Sarà così che Ana inizierà a rendersi conto che le voci su Brandes sono tutt’altro che infondate: Philipp è un uomo estremamente arrogante, specialmente nei confronti del personale del Fürstenhof!

Il risultato? Furiosa, la Alves affronterà il suo amato, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Un gesto che avrà conseguenze davvero inaspettate: colpito dalle parole dell’amica, Philipp si scuserà infatti umilmente sia con quest’ultima e sia con Nicole!

Il giovanotto si sarà dunque ravveduto? Purtroppo la risposta è "no"! Il vero lato "dark" di questo complesso personaggio deve infatti ancora uscire. E a farne le spese sarà proprio la povera Ana…