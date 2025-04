Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 11 aprile 2025

Markus viene colto sul fatto da Christoph mentre rovista nella stanza di Alexandra, giustificandosi con la scusa di voler parlare con lei di questioni lavorative. Tuttavia, Christoph sospetta motivazioni ben diverse. Nel frattempo, Alexandra, dopo essere tornata dall’ospedale con una ferita infetta trattata con un antibiotico, scoprirà al momento di rimuovere la medicazione una cicatrice piuttosto evidente e poco piacevole dal punto di vista estetico.

Yvonne pianifica una romantica proposta di matrimonio per Erik, scegliendo come location il lago e arricchendo l’evento con fuochi d’artificio. Theo, che la aiuta nell’organizzazione, si occupa della sicurezza e del montaggio, ma la minaccia di maltempo rischia di mandare all’aria i piani. Nel frattempo, Erik è all’oscuro di tutto e rimane concentrato sul lavoro, mentre Yvonne cerca di accelerare i preparativi per scongiurare che il temporale rovini la sorpresa.

Philipp porge le sue scuse a Nicole per il modo sprezzante con cui l'ha trattata in passato, ricevendo da lei il perdono. Anche Ana comincia a vedere lui sotto una luce diversa. Infine, Vincent si mette al servizio di Alfons e Hildegard per aiutare a prendersi cura del loro maialino, che si è intossicato a causa di una tossina contenuta nella buccia dell'avocado…