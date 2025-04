Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 aprile 2025

Werner convince Katja a restare e ad accettare il lavoro di sommelier, ma ben presto capisce che Markus ha influenzato la sua decisione. Eleni riesce a dimostrare l’innocenza di Leander, ingiustamente accusato di voler esportare illegalmente un’opera d’arte rubata. Ana chiede a Michael di aiutarla a trovare un veterinario per il suo cavallo, poiché il naturopata risulta troppo costoso, e Philipp decide di prestarle il denaro necessario per acquistare la pomata prescritta per Apollo.

Poco dopo, Philipp scopre che Markus ha acquisito delle quote dell’hotel tramite un prestanome. Nel frattempo, Noah sceglie di incontrare Verena Baum nel tentativo di raggiungere un accordo sulle sue creazioni. Infine, Michael deve dare una notizia sconvolgente ad Alexandra: sarà necessario un trapianto di pelle…. Seguici su Instagram.