Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 7 aprile 2025

Alexandra, dopo aver scoperto che Christoph e Werner erano già a conoscenza della situazione, viene a sapere anche che Markus ha acquistato le quote di Robert. Nel frattempo, Werner aggiorna Katja sugli ultimi sviluppi e le consiglia di stare attenta a Markus.

Yvonne rivela a Josie di avere un tumore, lasciandola sconvolta. Greta viene reintegrata nel suo ruolo, ma è profondamente turbata sia per l’incidente di cui è responsabile sia per l’atteggiamento freddo di Alexandra e Christoph, che sembrano non volerle concedere il perdono.

Infine, Theo e Lale decidono di andare a convivere, mentre arriva al Fürstenhof Vincent Ritter, il nuovo veterinario, che resta subito colpito da Ana… Seguici su Instagram.