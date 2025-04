Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 8 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 8 aprile 2025

Alexandra è in forte ansia per il trapianto di pelle e fa un incubo in cui Christoph le confessa di trovarla disgustosa. Markus fa visita a Katja con un regalo e le rivela di aver comprato in segreto le quote di Robert, spiegando di non voler farle sapere la notizia attraverso altri.

Yvonne confida a Greta il suo desiderio che Erik le chieda di sposarlo. Greta, invece, ammette a Noah di non voler trasferirsi a Colonia. Infine, Vincent confessa ad Ana che Markus è suo padre…