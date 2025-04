Tempesta d’amore: Greta lascia Noah! E lui… | Anticipazioni italiane

Un tradimento può cambiare tutto… e non importa se non è stato guidato da un sentimento! Lo scoprirà suo malgrado Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), quando – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – perderà la donna che ama a causa di un fatale errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah confessa il tradimento a Greta

Innamoratissimi ed uniti, Noah Schwarzbach e Greta Bergmann (Laura Osswald) sembravano una coppia indistruttibile… almeno fino ad ora! Quando si è trattato di scegliere tra carriera e amore, i due fidanzati hanno infatti scoperto di avere priorità molto diverse. Un diverbio che ha portato il secondogenito di Alexandra (Daniela Kiefer) a cercare rifugio tra le braccia di un’altra…

Come sappiamo, Noah ha infatti avuto un incontro passionale con Verena Baum (Laura Rauch), la sua aspirante datrice di lavoro. Un errore di cui si pentirà immediatamente tanto che – non appena farà ritorno al Fürstenhof – confesserà tutto a Greta, implorando il perdono di quest’ultima. Basterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta lascia Noah

Inutile dire che per la Bergmann si tratterà di un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Sconvolta da quella confessione inaspettata, la cuoca si chiuderà nel proprio dolore, respingendo ogni tentativo del compagno di ottenere un chiarimento. Ben presto, però, la donna capirà di non poter più sfuggire ad un confronto…

Sarà così che Greta affronterà Noah, che le ribadirà ancora una volta di essere pentito per il proprio comportamento e di non provare nulla per Verena. Purtroppo, però, le parole di Schwarzbach non basteranno! Benché addolorata, Greta spiegherà infatti di non riuscire a superare quanto accaduto e di aver capito di non poter più continuare la loro relazione! Sarà dunque la fine per questa bellissima coppia? Seguici su Instagram.