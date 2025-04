Tempesta d’amore: offerta shock per il Fürstenhof! Ecco chi cadrà in tentazione… | Anticipazioni italiane

In questi vent’anni di Tempesta d’amore abbiamo visto davvero di tutto! Ciononostante, nulla ci ha preparati a quanto accadrà nei prossimi giorni, quando i Saalfeld riceveranno una proposta a dir poco sconcertante per il loro amato Fürstenhof… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Steven Cross arriva al Fürstenhof

Gioiello di famiglia dei Saalfeld, il Fürstenhof è diventato nel corso degli anni uno degli hotel più rinomati al mondo, grazie al suo servizio eccellente e alla sua location privilegiata. Non c’è dunque da stupirsi se un simile gioiello ha attirato nel corso degli anni ospiti e investitori da tutto il mondo…

Sarà in questo contesto che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – a Bichlheim si presenterà Steven Cross (David Tobias Schneider), un ricchissimo ed eccentrico americano che verrà accolto con tutti gli onori dai proprietari dell’hotel. Peccato solo che tutti ignorino le vere intenzioni dello straniero…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steven Cross vuole acquistare il Fürstenhof

Letteralmente folgorato dalla bellezza del Fürstenhof, Steven Cross non si accontenterà di godersi il proprio soggiorno come ospite dell’hotel… bensì penserà bene di “portarselo a casa”! In che senso? L’eccentrico americano avrà la folle idea di “smontare” l’albergo per poi ricostruirlo pezzo per pezzo negli Stati Uniti! Prima, però, i Saalfeld e gli Schwarzbach dovranno accettare di venderglielo…

Inutile dire che gli albergatori resteranno sconcertati dall’assurda proposta di Steven Cross, che rifiuteranno sdegnati… almeno all’inizio! Col passare del tempo, infatti, uno di loro inizierà a cadere vittima della tentazione di fare affari col ricco americano. E, non a sorpresa, stiamo parlando di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Seguici su Instagram.