Tempesta d’amore: Theo interrompe la terapia per l’ADHD e… | Anticipazioni italiane

Nuova prova in arrivo per Theo Licht (Lukas Leibe)! Proprio quando la sua vita sembrava finalmente aver fatto un salto di qualità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio si troverà infatti ad affrontare un momento di difficoltà che rischierà di vanificare gli sforzi fatti finora! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo riprende in mano la sua vita

Tra i personaggi più interessanti di questa stagione di Tempesta d’amore vi è senza dubbio quello di Theo Licht. Affetto (a sua insaputa) da una grave forma di ADHD, il ragazzo ha avuto una vita piena di difficoltà. Una situazione che è cambiata dopo l’incontro con Lale Ceylan (Yeliz Simsek)!

Incoraggiato da quest’ultima, Theo ha infatti trovato il coraggio di affrontare i propri problemi, ricevendo per la prima volta una diagnosi chiara e, soprattutto, una terapia che gli sta permettendo di riprendere in mano la sua vita. Gli ostacoli, però, non sono finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo costretto a interrompere la terapia

Tutto inizierà quando sul corpo del giovane Licht compariranno delle strane eruzioni cutanee, che spingeranno il ragazzo a rivolgersi al medico. E la diagnosi sarà chiara: si tratta di una reazione allergica ai farmaci per l’ADHD!

Theo sarà così costretto ad interrompere la terapia che tanto lo aveva aiutato fino ad ora, arrivando a dimezzare il dosaggio del farmaco. Il risultato? Se inizialmente il ragazzo crederà di avere la situazione sotto controllo, ben presto i vecchi problemi torneranno a presentarsi. E a quel punto Licht dovrà correre ai ripari…