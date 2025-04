Tutto quello che ho, cast e trama della fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada

Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova storia potente e viscerale: Tutto Quello Che Ho, serie tv in quattro puntate al via mercoledì 9 aprile 2025 in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity. Un racconto che si insinua nelle crepe di una quotidianità apparentemente normale, per esplorare l’abisso che si apre quando una famiglia viene strappata dal suo centro.

Protagonista assoluta è Vanessa Incontrada, qui nei panni di Lavinia, avvocata di successo e madre di due figli, travolta da un evento che spezzerà gli equilibri della sua esistenza: la scomparsa improvvisa della primogenita Camilla. Accanto a lei, Marco Bonini interpreta Matteo, marito e poliziotto, anch’egli costretto a scegliere tra dovere e cuore. Livorno fa da sfondo — non semplice cornice, ma anima visiva della narrazione — tra scorci marittimi e angoli urbani carichi di tensione.

Camilla ha diciotto anni, ama cucinare, condividere sui social e vivere una vita fatta di sogni semplici. Fino alla notte in cui svanisce nel nulla. Da quel momento si alza il sipario su un’indagine doppia: ufficiale da un lato, personale dall’altro. Lavinia, nel suo dolore, inizia a leggere la vita della figlia con occhi nuovi: messaggi vocali, fotografie, piccoli indizi che rivelano mondi sconosciuti. E soprattutto un nome, Kevin: un giovane con un passato complicato, origini nigeriane e una storia segnata da etichette troppo facili.

Per la polizia è il colpevole perfetto. Ma Lavinia non ci sta. Decide di ascoltarlo, di guardare oltre. E trova, proprio in quel ragazzo additato da tutti, un filo sottile ma tenace che la riporta a Camilla. La verità non è quella scritta nei fascicoli d’indagine, ma pulsa tra le pieghe di un amore inaspettato e di una rete di silenzi troppo comoda da accettare. Ed è in questa ricerca che Lavinia, più che madre o avvocata, diventa donna: fragile, rabbiosa, libera.

Vanessa Incontrada, guidata dalla regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, costruisce un personaggio lontano da ogni stereotipo. «Per interpretare Lavinia — racconta — ho dovuto svuotarmi. Ho lasciato parlare l’istinto. Quello che fa una madre quando tutto vacilla». Al suo fianco un cast corale che tiene alto il respiro della serie: Ibrahima Gueye, Margherita Attorre, Edoardo Miulli, Alessia Giuliani, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

Liberamente ispirata a una storia vera, “Tutto Quello Che Ho” è più di un giallo. È un atto d’amore mascherato da thriller. È la fotografia di una società che giudica prima di capire. È un viaggio nei luoghi dove la verità non è mai comoda, ma necessaria.

La serie è composta da quattro episodi che si svolgono in una Livorno protagonista quanto la stessa storia. Le riprese sono state realizzate tra le sceniche zone dello Scoglio della Regina e il quartiere Garibaldi, conferendo alla serie un’ambientazione che mescola il fascino costiero e l’intensità drammatica della trama.

Un puzzle intricato che promette emozioni crude e autentiche, scandite da una scrittura che non fa sconti. Una storia potente sulla lotta per la verità, sulla forza dei legami familiari e sul sacrificio necessario per scoprire ciò che si nasconde dietro le apparenze. Ogni personaggio si trova a confrontarsi con il proprio senso di giustizia, ma la domanda centrale resta: fino a che punto si è disposti a spingersi per proteggere ciò che si ama?

La risposta, pezzo dopo pezzo, arriverà a partire da mercoledì 9 aprile in prima serata, con il primo episodio della serie, pronto a catturare il pubblico in un crescendo di emozioni.

Tutto quello che ho: anticipazioni prima puntata di mercoledì 9 aprile 2025

I Santovito sono una famiglia ordinaria: Lavinia, un'avvocata di successo, Matteo, un poliziotto, e i loro figli, Camilla e Roberto. La routine familiare viene sconvolta in una sera di venerdì, quando Camilla esce di casa e non rientra all'orario stabilito. I genitori si mettono immediatamente alla ricerca: Lavinia riesce a scoprire indizi della figlia che la conducono verso un mondo che le è estraneo, mentre Matteo coordina le indagini con i suoi colleghi poliziotti per setacciare la città. Le tracce portano a Kevin, un giovane di origine nigeriana che sembra custodire un legame speciale con Camilla. Un legame che i due hanno sempre tenuto nascosto, costringendo i Santovito ad affrontare una dolorosa realtà: conoscono molto poco della vita della loro stessa figlia.