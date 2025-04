Un posto al sole, trama 9 aprile: attriti tra Niko e Jimmy dopo la notizia sulle gemelle

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 9 aprile 2025

Clara (Imma Pirone) vuole prendere le distanze da Eduardo (Fiorenzo Madonna) per riflettere su ciò che sia meglio per lei e per i suoi figli. La scelta di Manuela e Micaela (Gina Amarante) avrà conseguenze su molte persone, generando in particolar modo attriti tra Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone). Mariella (Antonella Prisco) sarà coinvolta in un appuntamento romantico con Mimmo (Massimo Peluso), mentre Guido (Germano Bellavia) si troverà a gestire Lollo e Cotugno (Walter Melchionda), che ricoprirà un ruolo di stagista decisamente fuori dal comune.