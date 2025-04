Un posto al sole, trama 3 aprile: Jimmy e Camillo prendono una decisione sbagliata!

Convinti di aver scoperto la verità sull’incidente legato al catering, Jimmy (Gennaro De Simone) e Camillo (Lorenzo De Angelis) prenderanno una decisione che, però, si rivelerà errata e porterà conseguenze inaspettate. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenterà di convincere Marina (Nina Soldano) a entrare in società con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), nonostante le riserve.

Michele (Alberto Rossi), sempre più certo della pericolosità dell'uomo, cercherà un modo per intervenire. Intanto, ciò che per Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) doveva essere un semplice pranzo si trasformerà in un momento inaspettato, con una proposta che lascerà Viola senza parole…