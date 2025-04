Un posto al sole, trama 4 aprile: boomerang! E Manuela litiga di nuovo con Niko…

La “spedizione punitiva” nei confronti di Valeria (Benedetta Valanzano) si ritorce in realtà contro Manuela (Gina Amarante), portando così quest’ultima a un acceso scontro con Niko (Luca Turco). Nonostante la tensione, Micaela offre alla sorella gemella una possibilità che potrebbe trasformare il loro futuro. Viola (Ilenia Lazzarin), bloccata dalla paura, non riesce a spiegare a Damiano (Luigi Miele) la sua esitazione riguardo alla convivenza. Intanto, Samuel (Samuele Cavallo) mostra un crescente interesse per Gabriela (Astrict Florangel Lorenzo), dando idea che il giovane stia lasciando alle spalle il passato con Micaela… Seguici su Instagram.