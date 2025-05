Beautiful, anticipazioni 1 e 3 giugno: Eric, nonostante i sintomi, non molla!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 1 e martedì 3 giugno 2025

Ridge sorprende Brooke con un momento romantico tutto per loro, in cui la coppia ripercorre la propria storia, soffermandosi, in particolare, sul recente ricongiungimento a Roma.

Hope confronta Deacon sulla sua relazione con Sheila, motivo per il quale non si sono visti per il Ringraziamento. La Logan avvisa il padre che questo continuerà a capitare finché lui non troncherà con Sheila. Hope si offende quando Deacon, che sta con la Carter, osa criticare la sua scelta di frequentare Thomas. Ridge, Brooke e R.J. commentano il giorno del Ringraziamento, durante il quale hanno dovuto fingere con Eric di non sapere che sta morendo.

Eric comunica a Donna e Katie di voler lanciare una grandiosa campagna promozionale per la propria collezione. Nonostante l’intensificarsi dei sintomi, lo stilista non vuole abbandonare, proprio ora che ritiene di essere al massimo della sua carriera…

Attenzione: lunedì 2 giugno Beautiful va in onda con episodi in replica.