Beautiful, anticipazioni 15 maggio: Ridge non accetta il destino del padre!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 15 maggio 2025

Ridge (Thorsten Kaye) rimprovera Donna (Jennifer Gareis) per non averlo informato prima della malattia di Eric (John McCook), ma lei, per quanto dispiaciuta, afferma di aver rispettato la volontà dello stilista. Ridge è comunque deciso a parlare di persona con il dottor Colby, non accettando una sentenza di morte per il padre. Mentre Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) trascorrono una serata in famiglia con i bambini, Liam (Scott Clifton) informa Bill (Don Diamont) del ritorno dell'ex moglie…