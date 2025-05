Beautiful, trama 17 maggio: Steffy becca Hope e Thomas in posizione compromettente

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 17 maggio 2025

Steffy rassicura Ridge sulla situazione con Sheila, ora che è tornata, e gli rivela di averla colpita. Lo stilista è ammirato, ma anche preoccupato dalla possibile risposta di Sheila. Intanto anche Taylor è rientrata in città con la figlia: lei e Brooke si ritrovano subito a discutere della situazione tra Hope e Thomas.

Taylor difende il comportamento del figlio, rimarcando che è stata Hope a cercarlo stavolta; la psichiatra è preoccupata dai messaggi ambigui che la ragazza invia a Thomas, di cui sicuramente non è innamorata. Taylor ritiene che Hope, infatti, lo stia usando come ripiego solo per nutrire il proprio ego.

Thomas e Hope sono sul punto di fare l'amore in ufficio quando vengono beccati in una posizione compromettente da Steffy. Quest'ultima, niente affatto contenta, affronta Hope in merito pensando possa mettere a rischio l'equilibrio che il fratello ha saputo ritrovare. Hope, sviando la domanda diretta sul fatto che ami oppure no Thomas, difende quanto sta accadendo tra loro…