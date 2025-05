Beautiful, anticipazioni 18 maggio: Hope, “sono me stessa, non sono Brooke”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 18 maggio 2025

Hope e Steffy dibattono su Thomas: la Logan nega di usarlo come un qualche “giocattolo”, ma Steffy incalza sostenendo che Hope si stia approfittando del fratello e, dubitando che abbia davvero dimenticato Liam, l’accusa di usarlo come vendetta nei suoi confronti per i sentimenti che Liam nutre per lei.

Hope rivendica il diritto di vivere la propria vita per se stessa, finalmente libera dalla paura del giudizio altrui: non teme più di essere paragonata a Brooke.

Ridge ritiene che Brooke e Taylor debbano lasciare Thomas e Hope liberi di esplorare il loro rapporto come gli adulti che sono. Taylor decide di affrontare Sheila e Deacon, intimando la Carter di stare lontana e ritenendola ormai al di là di qualsiasi possibile redenzione e cura: è solo una sociopatica…