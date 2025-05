Beautiful, anticipazioni 19 maggio: Poppy si presenta alla Forrester

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 19 maggio 2025

Informato da Ridge sull’ultimo scontro tra Steffy e Sheila, Liam non nasconde allo stilista la propria convinzione che la Carter rappresenterà sempre un pericolo finché Finn sarà nella vita di Steffy. Liam esprime la convinzione che debbano convincere Steffy a lasciare il marito.

Intanto Steffy scambia confidenze con Taylor circa il suo riavvicinamento a Finn. La psichiatra sottolinea come l’ombra di Sheila sarà sempre un fattore nella sua vita perché non lascerà la sua ossessione nei confronti del figlio. Per questo domanda alla figlia che effetto le faccia il fatto che Liam sia tornato alla carica con lei.

Li avvisa il figlio di non fare alcuna minima concessione a Sheila o rischierà di perdere Steffy, stavolta per sempre. Finn si chiede il perché Li sia tanto ostile nei confronti di Luna, nonostante il passato turbolento con la sorella Poppy.

Luna è sorpresa quando sua madre Poppy si presenta alla Forrester Creations, preoccupata per l'opposizione di Li alla sua presenza nella casa di moda…