Beautiful, anticipazioni 20 maggio: Liam a Steffy, “lascia Finn e torna da me!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 20 maggio 2025

Li insiste affinché Poppy convinca Luna a lasciare il lavoro alla Forrester Creations: non crede affatto che sia stata una coincidenza che, tra tutte, abbia scelto proprio quella casa di moda. Ritenendo inevitabile che la nipote finirà per creare problemi a Finn così come Poppy li ha creati a lei, le vuole lontane da Los Angeles. Liam si presenta da Steffy e, insistendo che non potrà mai fidarsi di Finn per quanto riguarda Sheila, la sprona a lasciare il marito e tornare da lui…