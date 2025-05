Beautiful, anticipazioni 21 maggio: Liam a Steffy, “con Finn sarete sempre in pericolo!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 21 maggio 2025

Liam avvisa Steffy che restando sposata con Finn metterà sempre se stessa e i suoi bambini in pericolo a causa di Sheila. Deacon cerca di perorare la causa di Sheila con Finn, convinto che, se non fosse per la moglie, il medico vorrebbe conoscere la donna che lo ha messo al mondo. Li rinfaccia a Poppy tutte le possibilità che le ha concesso e che ha sprecato, per questo non correrà il rischio che Luna complichi la vita di Finn così come la sorella ha fatto con la sua…