Beautiful, trama 22 maggio: Liam, “la mia riconciliazione con Steffy è inevitabile!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 22 maggio 2025

Nonostante Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) abbia chiarito che non lascerà Finn (Tanner Novlan) a causa di Sheila (Kimberlin Brown), Liam (Scott Clifton) resta dell’idea che per lui e l’ex moglie la riconciliazione futura sia inevitabile e non intende arrendersi.

Li (Naomi Matsuda) confessa di provare rancore per Poppy anche perché il destino le ha fatto il dono di poter restare incinta e portare una figlia in grembo, cosa che lei non ha potuto fare, odiando il fatto che Sheila condivida quest'esperienza con Finn. Nonostante Poppy (Romy Park) voglia stare vicino a Li, quest'ultima è dunque perentoria nel respingerla…