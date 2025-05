Beautiful, trama 28 maggio: Hope si dichiara a Thomas davanti a Liam, che se ne va!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 28 maggio 2025

Dopo aver accusato Liam (Scott Clifton) di non aver mai conosciuto la "vera Hope" (Annika Noelle), la ragazza afferma che Thomas (Matthew Atkinson) la rende felice. Lo stilista, arrivato a casa della Logan in tempo per sentirla, riceve da Hope una dichiarazione d'amore davanti a Liam, a cui resta solo di andarsene, mentre gli altri due iniziano la loro notte di passione. Finn (Tanner Novlan) assicura a Luna (Lisa Yamada) che lei sarà sempre la benvenuta in casa sua, nonostante i rapporti tra le loro madri…