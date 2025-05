Beautiful, puntata 29 maggio: Zende, “perché Eric lavora con R.J. e non con me?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 29 maggio 2025

Zende (Delon De Metz) mostra a Ridge (Thorsten Kaye) tutta la propria irritazione: la Hope for The Future ha il budget al minimo perchè tutto è stato dirottato nella linea di Eric (John McCook), ma, soprattutto, il nonno lavora con R.J. (Joshua Hoffman) e non con lui, uno stilista più esperto. Zende accusa lo zio di aver favorito i suoi figli in azienda.

Bill (Thorsten Kaye) avvisa Sheila (Kimberlin Brown) di stare lontana da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), ma poi viene distratto dall'arrivo di Poppy (Romy Park) a Il Giardino…