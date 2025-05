Beautiful, anticipazioni 3 maggio: Thomas fa progetti sulla Hope for the future

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 3 maggio 2025

Eric rivela ad un affranto R.J. che gli restano al massimo pochi mesi da vivere e intende morire facendo quello che ha sempre amato fare per tutta la vita. Esther esprime a Ridge tutta la propria ammirazione e il desiderio mai realizzato di possedere un originale Forrester.

Thomas condivide con Hope la convinzione che a vincere la sfida sarà a Ridge; a quel punto, senza l'ingente spesa per l'opulenta collezione di Eric, potranno tornare ad investire sulla Hope For The Future: la giovane Logan sarà di nuovo al centro dei riflettori, il posto che merita…