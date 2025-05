Beautiful, anticipazioni 30 maggio 2025: Bill a Poppy, “ci conosciamo già?”…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 30 maggio 2025

Ridge cerca di spiegare a Zende che è stato Eric a scegliere R.J. e che loro faranno tutto ciò che dice il nonno, ma il nipote continua ad essere convinto che dietro ci sia stata una manovra per favorire R.J., che neanche era interessato all’azienda.

R.J., in seguito, suggerisce a Ridge di rivelare a Zende la malattia del nonno, così che possa comprendere, ma per ora Ridge non intende tradire ulteriormente il segreto del padre, che già in troppi conoscono. Dopo averla osservata con Luna, Bill si avvicina a Poppy chiedendole se si siano già visti prima…