Beautiful, anticipazioni 31 maggio: Bill è sicuro di aver conosciuto Poppy in passato

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 31 maggio 2025

Una volta saputo che Luna (Lisa Yamada) e Poppy (Romy Park) vengono da San Francisco, Bill (Don Diamont) è sempre più certo di aver già conosciuto la donna in passato, ma lei nega. Intanto Li (Naomi Matsuda) è irritata dal fatto che Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) credano nella buona fede di Luna, certa che la nipote sia una calcolatrice come la madre. Li commenta sprezzante che la sorella non ha neanche mai detto a Luna chi sia suo padre…