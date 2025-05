Beautiful, anticipazioni 4 e 5 maggio: tutti in attesa dei risultati della sfida

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 4 e lunedì 5 maggio 2025

Durante la sfilata di sfida tra Eric e Ridge, Brooke nota lo strano comportamento del patriarca, di Katie e di Donna. Le sorelle, tuttavia, sviano le domande della Logan senior.

Al termine della sfilata, in attesa dei risultati dei voti, Brooke avvicina un teso R.J. per esprimere la sensazione spiacevole riguardo Eric. Quest’ultimo continua a nascondere i propri sintomi.

Intanto Esther Valentine si ritrova nuovamente insultata dalla contessa Von Frankfurt quando entrambe fanno un ordine per lo stesso abito. La ricca nobildonna si rifiuta di possedere un abito che non sia in esclusiva e mette Ridge di fronte ad una scelta. Con soddisfazione di Lauren, lo stilista assegna l'abito ad un'estasiata Esther…