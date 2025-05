Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 18 a sabato 24 maggio 2025

Thomas non lascia spazio a dubbi e fa capire chiaramente a Brooke e Taylor quanto sia felice della relazione che sta vivendo con Hope e quanto sia determinato a portarla avanti, nonostante lo scetticismo generale. C’è però un argomento che riesce a mettere d’accordo tutti: prima Hope e Steffy, poi Brooke, Ridge, Taylor e Thomas si ritrovano a parlare, tra incredulità e preoccupazione, della controversa storia tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown). Intanto, nel loro rifugio d’amore, Sheila e Deacon si scambiano promesse di un futuro insieme.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Taylor (Krista Allen) fanno colazione insieme nella casa sulla scogliera. Steffy ringrazia la madre per il sostegno e per averla accompagnata in Europa con i bambini. Taylor le confida che, sebbene Ridge (Thorsten Kaye) sia felice di rivederla, è molto preoccupato per il suo ritorno a Los Angeles, visto che Sheila è di nuovo a piede libero e ossessionata dal desiderio di avere un rapporto con Finn (Tanner Novlan). Taylor è in allarme, ma Steffy cerca di tranquillizzarla: è consapevole della pericolosità di Sheila e intende tenerla lontana, certa che anche Finn manterrà la promessa di proteggere la famiglia.

Quella stessa mattina, Ridge si reca alla Spencer da Liam (Scott Clifton) per discutere del rischio corso da Steffy affrontando Sheila e arrivando persino a colpirla. Liam ribadisce che Steffy dovrebbe lasciare Finn per salvaguardare sé stessa e i bambini, ma Ridge conosce bene il carattere determinato di sua figlia e sa che non rinuncerà facilmente alla famiglia che ha costruito.

In ospedale, Finn riceve la visita di Li (Naomi Matsuda), che si congratula per il ritorno di Steffy ma lo mette in guardia: qualsiasi errore con Sheila potrebbe costargli il matrimonio. Finn cerca di capire perché Li voglia che sua cugina Luna lasci la Forrester, ma lei evita il discorso e torna a mettere in guardia il nipote su Liam, convinta che aspetti solo l’occasione per riprendersi Steffy.

Più tardi, alla Forrester, Li incrocia Poppy e tra le due sorelle riaffiorano vecchi rancori. Li è irremovibile: vuole che Luna lasci il lavoro e che entrambe lascino la città.

Nel frattempo, Liam si presenta da Steffy per tentare, ancora una volta, di convincerla a lasciare Finn e tornare con lui. Le spiega che finché resterà con Finn, lei e i bambini saranno sempre in pericolo a causa dell’ossessione di Sheila. Ma Steffy, pur dichiarando di volergli bene e di considerarlo sempre il padre di sua figlia, è decisa a restare al fianco di Finn. Liam non demorde e le confessa che non smetterà mai di amarla né di sperare in una vita insieme.

Convocato da Finn, Deacon si reca nel suo ufficio in ospedale. Finn è chiaro: Sheila non avrà mai posto nella sua vita e la sicurezza di Steffy e dei bambini sarà sempre la sua priorità. Deacon, però, cerca di convincerlo a ripensarci, sostenendo che Sheila sia cambiata davvero e che il loro rapporto l’abbia resa una persona migliore. Stanco di sentirlo, Finn tronca il discorso e torna a casa da Steffy, ribadendole tutto il suo amore e il valore della loro famiglia.

Alla Forrester, Luna continua a stare accanto a R.J., turbato per le condizioni di salute del nonno. Lei stessa è demoralizzata per l’atteggiamento ostile di Li, ma R.J. la rassicura: nessuno vuole che lasci il suo stage e tutti apprezzano il suo talento. Intanto, tra Poppy e Li avviene finalmente un confronto tanto atteso, anche se le tensioni rimangono.

Ridge si confida con Brooke: è giunto il momento di informare i figli che Eric sta morendo. Le condizioni del patriarca peggiorano di giorno in giorno ed è sempre più difficile mantenere il segreto. Finora, Ridge e Brooke hanno nascosto la verità per rispettare la volontà di Eric. Nel frattempo, Eric continua a voler vivere appieno il tempo che gli resta, insistendo a lavorare e progettando una nuova collezione con R.J., mentre Donna è sempre più in ansia.

Katie arriva a casa Forrester e trova un clima pesante. Insieme a Donna cerca di convincere Eric a pensare alla propria salute e a circondarsi dell’affetto della famiglia, ma lui resta determinato a non rinunciare alla moda.

Alla Forrester, R.J. si confida con Luna, amareggiato al pensiero di perdere il nonno e il suo genio creativo. Poppy, intanto, conosce R.J. e tra i due nasce subito simpatia. Il legame tra R.J. e Luna si fa sempre più forte, e Poppy capisce quanto la figlia desideri restare lì a lavorare.

Li, però, continua a opporsi: vorrebbe che la nipote si licenziasse e si allontanasse dalla famiglia di Finn, temendo che possa ripetersi la storia tra lei e Poppy. Ridge convoca Steffy e Thomas e li informa della malattia terminale di Eric. I due, sconvolti, vorrebbero passare più tempo possibile con il nonno, ma Ridge li invita a rispettare il desiderio di Eric di mantenere il segreto.

Brooke si reca da Eric, trovandolo con Katie e Donna, e cerca di mostrarsi serena. Quando le sorelle restano sole, si lasciano andare alla commozione ripercorrendo insieme la lunga storia d’amore tra Donna ed Eric.

In ufficio, Carter è preoccupato per il ritorno di Eric alla guida della Forrester e per le perdite economiche legate alla sua linea di alta moda. Chiede spiegazioni a Ridge sul motivo della scelta di lasciargli credere di aver vinto la sfida, proprio mentre Eric fa il suo ingresso. Intuendo che tutti sanno la verità, Eric si apre e parla della voglia di vivere appieno il tempo che gli resta. Thomas e Steffy, commossi, gli ricordano quanto sia stato sempre una guida per loro.

Ignara di tutto, Hope si reca da Eric per parlare di “Hope for the Future” e scopre la verità da Brooke e dalle zie, rimanendo addolorata per la decisione del patriarca di non informare la famiglia.

Allo chalet, Brooke e Hope discutono della relazione di quest’ultima con Thomas. Hope sta organizzando una serata romantica con lui, ma Brooke continua a manifestare le sue preoccupazioni, convinta che il passato complicato di Thomas possa ancora creare problemi… Seguici su Instagram.