Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 25 a sabato 31 maggio 2025

Hope difende Thomas davanti a Brooke, spiegando che lui è profondamente cambiato e che si sente gratificata dalla loro relazione, certa del fatto che lui la ami davvero. Al contrario di Liam, che ha sempre avuto il cuore diviso tra lei e Steffy. Intanto, Steffy è tornata a casa devastata dopo che Ridge (Thorsten Kaye) le ha comunicato che Eric (John McCook) è affetto da una malattia terminale. Si confida con Finn (Tanner Novlan), chiedendogli un parere medico, ma lui ammette di non avere informazioni sufficienti per rassicurarla o fare valutazioni precise.

Nel frattempo, R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) si preparano per una cena a casa di Steffy. Luna è emozionata e desiderosa di fare una buona impressione su quella che non è soltanto la sorella del suo fidanzato, ma anche una figura iconica nel mondo della moda. La serata, nonostante tutto, si rivela piacevole: Steffy dimostra simpatia e gratitudine verso Luna per il supporto dato a R.J..

Mentre Thomas si sta preparando per un appuntamento con Hope, viene fermato in ufficio da Brooke, che ribadisce di essere contraria alla loro relazione e di essere preoccupata per il suo equilibrio mentale, pur riconoscendo i miglioramenti fatti. Thomas la rassicura, dicendo di essere ormai cambiato e di provare sentimenti autentici per Hope.

Nel frattempo, Liam si reca allo chalet per una questione riguardante Kelly e trova Hope in lingerie. Brooke affronta nuovamente Thomas, accusandolo di essere la causa della fine del matrimonio tra Hope e Liam e di non essere davvero cambiato. Thomas ribadisce che Hope merita un uomo che la metta al primo posto e che lui non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei, mentre Brooke resta scettica, sostenendo che Hope non lo ami davvero.

A casa di Hope, Liam resta sconvolto quando lei ammette di vivere con Thomas una relazione senza impegni, pur non escludendo un futuro insieme a lui. Quando Liam le chiede se stanno già avendo rapporti, Hope conferma, lasciandolo senza parole. Hope sottolinea che forse lui non l’ha mai compresa davvero, mentre Thomas la ama esattamente per quella che è. Liam tenta un ultimo disperato tentativo di convincerla a chiudere con Thomas proprio mentre quest’ultimo arriva.

Intanto, Zende (Delon De Metz) si reca furioso nell’ufficio di Ridge, pretendendo spiegazioni sul motivo per cui è stato scartato dal progetto di Eric (John McCook) a favore di R.J. (Joshua Hoffman). Ridge evita di rivelargli la malattia terminale del nonno e gli dice che la decisione è stata di Eric, che certamente avrà avuto i suoi motivi. Zende, già amareggiato per la sospensione temporanea della linea di Hope di cui è stilista, accusa Ridge di favoritismi verso i suoi figli. Come era accaduto in passato con Thomas, ora tocca a R.J. prendere il posto da protagonista su una collezione d’alta moda senza avere l’esperienza necessaria.

Nel frattempo, sempre alla Forrester, R.J. parla con Luna, la quale sta per incontrare la madre per pranzo a “Il Giardino”. Al ristorante, Poppy (Romy Park) ascolta i racconti entusiasti della figlia sull’esperienza alla Forrester e sulla piacevole serata a casa di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che Luna ammira profondamente.

Bill (Don Diamont), presente anche lui a “Il Giardino”, approfitta per lanciare avvertimenti a Sheila (Kimberlin Brown), intimandole di stare lontana dalla sua famiglia. Sheila però non si lascia intimorire, ribadendo di essere una donna diversa, felice della sua vita con Deacon (Sean Kanan) e del suo lavoro al ristorante. Bill nota poi Poppy e Luna e si avvicina al loro tavolo, chiedendo a Poppy se per caso si siano già conosciuti in passato, poiché il suo volto gli appare familiare. Poppy però, infastidita, nega.

Successivamente, R.J. si confronta con Ridge, deluso per l’ostilità di Zende. Ridge spiega che il comportamento di Zende nasce dalla paura di essere messo da parte ora che Eric ha scelto un altro stilista, proprio R.J., il figlio prediletto di Ridge e Brooke. R.J. suggerisce di rivelare a Zende la verità sulle reali motivazioni della scelta di Eric, ma Ridge preferisce rispettare la volontà del padre.

Zende, nel frattempo, si sfoga con Thomas e Hope riguardo alla sospensione della linea “Hope for the Future”, sostenendo che sia solo un pretesto per permettere a R.J. di fare esperienza accanto a Eric, e ribadisce che sarebbe dovuto essere lui a lavorare con il nonno.

All'ospedale, infine, Finn incontra la madre Li e affronta con lei il delicato tema di Luna e Poppy..