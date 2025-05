Beautiful, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 1 a sabato 7 giugno 2025

Finn, pur consapevole di non conoscere a fondo i rapporti tra Li e la sorella Poppy, è comunque deciso a frequentare Luna, che considera una ragazza gentile e affidabile. Dal canto suo, Li sospetta che la nipote stia seguendo un piano ben preciso per avvicinarsi a Steffy e aprirsi così una strada all’interno della Forrester Creations. Intanto, Poppy e Luna stanno pranzando a “Il Giardino” quando vengono avvicinate da Bill (Don Diamont), convinto di aver già incontrato Poppy in passato. Lei però, infastidita dall’intrusione durante il momento con la figlia, nega con decisione di conoscerlo. Bill, pur perplesso, si congeda educatamente.

Alla Forrester Creations, Ridge (Thorsten Kaye) accoglie in ufficio Brooke (Katherine Kelly Lang) con una sorpresa speciale: un album fotografico che raccoglie tanti ricordi preziosi della loro lunga storia d’amore. Insieme ripercorrono i momenti più significativi della loro vita, fatta di passione, errori e riconciliazioni, ma sempre segnata da un amore profondo. Ricordano il loro primo incontro a una festa a bordo piscina a casa di Eric (John McCook), quando Brooke era una giovane cameriera e rimase colpita dall’affascinante Ridge. Rievocano anche l’inizio della carriera di Brooke come chimico alla Forrester e la creazione della rivoluzionaria stoffa Belief, che ha segnato un’epoca nella moda. Non mancano i ricordi delle sue sfilate e dei tanti momenti romantici, dalle dichiarazioni d’amore ai viaggi, fino ai matrimoni. Ripensano anche ai tempi più dolorosi, come quando Ridge aveva scelto di tornare con Taylor, lasciando Brooke da sola ad Aspen. Ma la loro determinazione e la fede nel destino li hanno riuniti in Italia, dove il concerto di Andrea Bocelli e i momenti magici vissuti a Roma hanno segnato la loro definitiva riconciliazione.

Nel frattempo, Hope incontra Deacon a “Il Giardino”, dove il padre le chiede conto della sua frequentazione con Thomas. Hope, convinta del cambiamento di Thomas, respinge le critiche di Deacon, sottolineando a sua volta di essere contraria alla presenza di Sheila nella vita del padre. Per Hope, Sheila resta una minaccia e dichiara che, finché Deacon continuerà a vivere con lei, non potrà più vedere né lei né i suoi nipoti.

Alla Forrester, Ridge, Brooke e R.J. (Joshua Hoffman) parlano delle condizioni sempre più critiche di Eric dopo il Giorno del Ringraziamento. La gioia di aver trascorso quella giornata insieme è offuscata dalla preoccupazione per la sua salute. R.J. si sente colpevole per aver rivelato il segreto del nonno, e, nonostante i tentativi dei genitori di rassicurarlo, è deciso a restargli accanto e lavorare instancabilmente con lui alla nuova collezione. Donna e Katie continuano a sostenere Eric, preoccupate per il peggioramento della sua salute e desiderose di chiamare il dottor Colby, ma Eric rifiuta. Vuole dedicare i suoi ultimi mesi alla sua passione per il disegno, lavorando accanto al nipote.

Katie e Brooke si confidano il dolore di sapere che Eric sta morendo e di non poter fare nulla, perché l’uomo ha chiesto di mantenere il segreto. Anche se ormai molti in famiglia ne sono al corrente, nessuno può parlarne apertamente. Steffy, angosciata, si sfoga con Finn in ospedale, ma sa troppo poco per ricevere da lui un parere medico… Seguici su Instagram.