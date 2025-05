Beautiful, puntate italiane: Krista Allen, presto il suo ultimo episodio nei panni di Taylor

Nel 2023 la decisione di ricorrere ad un recast per riportare sulla scena Taylor Hayes aveva spiazzato i fan italiani di Beautiful: sebbene il cambio di attore sia un evento frequente nelle soap opera, specie americane, alcuni personaggi sono legati a doppio filo al volto di chi li ha interpretati per decenni.

Tuttavia il recast di Ridge Forrester con Thorsten Kaye, subentrato a Ronn Moss ormai più di dieci anni fa, aveva sdoganato l’intoccabilità dei personaggi storici e così, data l’impossibilità (o la non volontà di almeno delle due parti) di riportare nel cast fisso Hunter Tylo, la produzione era ricorsa a Krista Allen.

Attrice da sempre molto attiva nelle serie tv, la Allen non era del tutto inedita a Beautiful dove, nel 1995 e per soli tre episodi, aveva vestito i panni di Shelley, una cliente abituale del Bikini, ai tempi in cui il locale era uno degli scenari fissi in Beautiful e dove si snodavano le storie di personaggi quali Sly Donovan, Macy Alexander, Thorne Forrester e tanti altri.

Si era trattato comunque di un ruolo che andava poco al di là della “comparsa”, per cui, di fatto, il suo ingresso nei panni di Taylor rappresentava una forte novità. Inizialmente introdotta come una versione della psichiatra vicina a quella delle origini, Taylor di fatto è stata utilizzata soprattutto per riavviare il triangolo con Ridge e Brooke Forrester, dal quale è uscita, poco sorprendentemente, come perdente. Da allora il suo peso nelle trame si è drasticamente ridotto, arrivando a lunghi periodi d’assenza dopo la fine della sua affrettata e fragile amicizia con l’arcinemica Brooke.

Nei prossimi episodi italiani assisteremo alle sue ultime scene: Taylor torna a Los Angeles dopo essere stata in Europa con Steffy e i nipoti, scontrandosi immediatamente con Brooke per la relazione tra Thomas e Hope. Sebbene siano entrambe contrarie al rapporto tra i due, ognuna tenderà a colpevolizzare il figlio dell’altra.

In particolare Taylor continuerà a pensare che Hope abbia sedotto Thomas, trattandolo come un passatempo, rischiando con superficialità di comprometterne i progressi fatti in questione di salute mentale. La psichiatra, inoltre, ne avrà anche per Sheila Carter e Deacon Sharpe: affronterà la coppia e li metterà in guardia dall’avvicinarsi a Steffy e alla sua famiglia, promettendo loro che terrà Sheila sotto una stretta sorveglianza, pronta ad intervenire qualora pensasse di potersi avvicinare alla figlia e a Hayes.

Gli avvertimenti di Taylor, però, si scioglieranno come neve al sole visto che, subito dopo, ci sarà la sua ultima puntata che la vedrà impegnata a parlare con Steffy della sua situazione sentimentale: sebbene Taylor si mostrerà certa che Finn abbia mostrato la sua lealtà alla moglie, esprimerà la frustrazione che Sheila continui ad essere un fattore di disturbo. In seguito Taylor scomparirà nuovamente dalla vista dei telespettatori e più avanti apprenderemo del suo ennesimo trasferimento all’estero, senza ulteriori troppe spiegazioni o scene d’addio.

La prima che, all’epoca, venne colta alla sprovvista fu proprio Krista Allen, la cui separazione dalla soap non fu priva di polemiche: raccontò di essere stata coinvolta nel servizio fotografico del cast, ma di non aver poi mai più ricevuto nuovi copioni, e che solo l’intervento del suo manager fece arrivare chiarimenti da parte della produzione (che aveva deciso di non rinnovarle il contratto).

Qualcosa, ad un certo punto, deve dunque essersi rotto tra l’attrice e la produzione, dato che solo nove mesi dopo Rebecca Budig è stata assunta nel ruolo di Taylor Hayes: in Italia vedremo il nuovo volto del personaggio solo nel 2026.