Che Dio ci aiuti 9: la nona stagione si farà!

Si è conclusa l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate del panorama televisivo italiano. Ma i fan possono già tirare un sospiro di sollievo: la serie tornerà con una nona annata. A confermarlo è la sceneggiatrice Elena Bucaccio, che in una recente intervista a Fanpage ha già lasciato intravedere i primi sviluppi narrativi e le sfide che attendono i protagonisti, a partire da Suor Azzurra, interpretata da una sempre più centrale Francesca Chillemi.

La nuova stagione vedrà Azzurra protagonista di una sfida profonda, che la coinvolgerà in modo ancora più centrale nelle dinamiche della casa famiglia. Dopo aver affrontato una trasformazione interiore che l’ha portata a scegliere consapevolmente il proprio cammino di fede, la vedremo confrontarsi con nuovi equilibri, continuando il suo percorso tra spiritualità, responsabilità e relazioni sempre più complesse. Al suo fianco, Lorenzo (Giovanni Scifoni), che nella scorsa stagione ha affrontato il dolore per la perdita della moglie: la nona stagione segnerà la chiusura di quel lutto e l’inizio di una nuova fase per lui e la sua famiglia.

Il cast, definito da Bucaccio “troppo bello per essere cambiato”, subirà solo parziali modifiche. Rivedremo con tutta probabilità personaggi come Pietro, Cristina, Melody, Olly e Corrado, che nell’ottava stagione hanno portato in scena temi forti e attuali come la violenza sulle donne, l’amore non corrisposto e la crescita emotiva. Ma ci saranno anche new entry, fedeli allo spirito della serie che ogni anno si rinnova senza mai tradire la sua identità. E le porte restano aperte per due presenze simboliche: Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), considerate veri e propri pilastri affettivi della fiction.

Che Dio ci aiuti 9 non sarà solo un seguito, ma una nuova tappa di un viaggio narrativo che ha saputo reinventarsi stagione dopo stagione. La scrittura è ancora nelle fasi iniziali, ma l’obiettivo è già chiaro: continuare a raccontare il mondo con realismo, delicatezza e speranza, attraverso storie capaci di parlare al cuore di tutti, senza ricorrere a gialli o forzature, ma affidandosi al potere della quotidianità e del cambiamento.

L’appuntamento con Suor Azzurra e la sua famiglia “allargata” è dunque solo rimandato. Il 2027 porterà con sé un nuovo capitolo di una fiction che, stagione dopo stagione, è riuscita a costruire un senso di comunità e vicinanza con il suo pubblico. Perché in fondo, come ha ricordato la sceneggiatrice Elena Bucaccio, “c’è sempre un tavolo che ti aspetta”. Seguici su Instagram.