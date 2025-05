Delitti in paradiso 14, la nuova stagione dal 14 maggio su Rai 2

Il primo giorno dell’anno è arrivato con un regalo “avvelenato”: Un Natale nel mirino, lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 14, andato in onda su Rai 2. Un episodio che sembrava una cartolina caraibica, ma che nascondeva un presagio: quello dell’arrivo di Mervin Wilson sull’isola. Non un turista. Non un nuovo detective da manuale. Ma un uomo con le valigie piene di passato, pronto a svuotarle, una per una, sulla sabbia bianca di Saint Marie.

Wilson sarà il cuore, e forse anche il nervo scoperto, della quattordicesima stagione della serie britannica, che debutta in prima visione su Rai 2 mercoledì 14 maggio. Una stagione di passaggio? Forse. Ma sarebbe più giusto dire: una stagione di svolta.

Delitti in Paradiso cambia, pur non stravolgendo. L’uscita di scena dell’ispettore Neville Parker (Ralf Little), con i suoi tè alla menta e le sue ansie ordinate, segna la fine di un’epoca. L’ingresso di Don Gilet nei panni di Mervin Wilson non è solo un cambio di volto: è un cambio di ritmo, di tono, di sguardo.

Wilson arriva con una ferita aperta: la morte della madre, con cui aveva perso ogni contatto. Le circostanze sono torbide, troppo per lasciarle andare. E così comincia a cercare. Non solo un colpevole, ma qualcosa di più sfuggente: un senso, una radice, forse un riscatto. Il paradiso perde luminosità, ma guadagna profondità. E questo non lo rende meno affascinante, anzi.

Attorno al nuovo ispettore, la squadra si ricompatta. C’è Naomi, instancabile e precisa; Darlene, finalmente più centrale, alle prese con un nuovo ruolo da mentore; il giovane Sebastian, ancora acerbo ma determinato. E Catherine, sindaca e madre simbolica dell’isola, sempre più anima e memoria della comunità. E poi c’è Selwyn Patterson: il commissario dai modi impeccabili, che per anni ha tenuto in equilibrio palme e protocolli, affronta ora il momento della scelta: la pensione. Un addio? Forse. Ma a Saint Marie, lo sanno tutti, nessuno se ne va davvero.

La nuova stagione non si accontenta di svelare colpevoli. Va più in là. Interroga identità, relazioni, fantasmi. E mentre a Guadalupa si girano già gli episodi della stagione 15, si ha la netta sensazione che la serie non stia solo proseguendo, ma stia imparando a dire qualcosa di nuovo. Non più solo la brillantezza del mistero settimanale, ma anche la complessità delle storie personali. E sì, una consapevolezza nuova: che il sole non illumina tutto, e che la verità, spesso, si nasconde proprio nei punti più abbaglianti.

Don Gilet tornerà anche nella prossima stagione, mentre Don Warrington (Selwyn) dovrebbe essere presente almeno nello speciale natalizio. Il resto del cast è ancora in movimento, come sempre. Ma l’equilibrio tra novità e continuità resta saldo.

Oltre il Paradiso, lo spin-off arriva su Rai 2 in seconda serata

Il mercoledì sera su Rai 2 si arricchisce anche con il ritorno di “Oltre il Paradiso” (Beyond Paradise), lo spin-off dedicato all’ex ispettore Humphrey Goodman, interpretato da Kris Marshall. Dopo la prima trasmissione italiana su Canale 5 nell’estate 2023, la serie approda ora sul secondo canale Rai (alle 22,30) con le sue storie ambientate nella pittoresca cittadina inglese di Shipton Abbott.

Accanto a Goodman, la compagna Martha (Sally Bretton), con cui condivide una vita fatta di sogni, progetti e casi intricati da risolvere. Il tono è più intimo e domestico rispetto alla serie madre, ma conserva la brillantezza e l'accessibilità che hanno fatto il successo del franchise. E per i fan più appassionati, c'è una sorpresa: nel finale della prima stagione, Goodman tornerà temporaneamente a Saint Marie per un crossover emozionante che unirà i due mondi.