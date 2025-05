Doppio gioco, anticipazioni seconda puntata 3 giugno | Trama fiction

Anticipazioni e trama seconda puntata della fiction Doppio gioco, in onda martedì 3 giugno 2025

Ancora profondamente scossa dagli eventi verificatisi presso l’hotel The Rome, Daria è determinata a rintracciare nuovamente Gemini. Con perseveranza, riesce a inserirsi in una partita decisiva contro Monti, un socio d’affari di quest’ultimo, acquisendo così informazioni cruciali per il proseguimento delle indagini. Tuttavia, Ettore si oppone con fermezza all’idea che Daria metta ulteriormente a rischio la propria vita, mantenendo su di lei un controllo serrato, mentre il legame tra i due si intensifica sempre più.

Nel frattempo, un incontro fortuito con Gemini porta Davide a confrontare sua sorella, esigendo spiegazioni sul ruolo che tale uomo occupa nella sua vita. Daria si ritrova così di fronte a un dilemma critico: sceglierà di rivelare tutta la verità?