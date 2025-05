Hilal Altınbilek e Serkan Çayoğlu protagonisti di Öngörü su Disney Plus

Hilal Altınbilek e Serkan Çayoğlu si preparano a incendiare il cuore del pubblico con Öngörü (Previsione), il nuovo film targato Ay Yapım, in arrivo nella prossima stagione su Disney Plus. Una pellicola che profuma già di successo grazie a una regia di qualità, due protagonisti amatissimi e una sceneggiatura firmata da una vera regina del genere: Sema Ergenekon, autrice di Segreti di Famiglia (Yargı), serie cult che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale.

Öngörü riunisce due volti simbolo delle dizi turche. Lei, Hilal Altınbilek, ha conquistato il pubblico italiano nei panni dell’iconica Züleyha Altun in Terra Amara, trasmessa per quattro stagioni su Canale 5 con ascolti da record. Lui, Serkan Çayoğlu, è stato il primo amore delle fan con Cherry Season – Le stagioni del cuore, dove ha dato volto e anima ad Ayaz Dincer, protagonista indiscusso della “turkomania” italiana. In attesa di concludere le riprese della terza stagione della serie storica Mehmed Fetihler Sultanı, Çayoğlu si prepara a cambiare registro con una storia d’amore contemporanea che promette di emozionare e sorprendere. Alla regia Ali Bilgin, noto per il suo tocco estetico raffinato e la capacità di tradurre i sentimenti in immagini potenti.

Öngörü non è solo un film romantico: è un racconto di destini che si incrociano, di scelte impossibili e di previsioni che non sempre coincidono con i desideri del cuore. Un’opera pensata per travolgere, far riflettere e – soprattutto – far sognare.

Con una produzione di altissimo livello, un cast magnetico e una storia che punta dritta all'anima, Öngörü si candida a essere uno dei titoli di punta della prossima stagione televisiva. Una nuova tappa – intensa, elegante, indimenticabile – nell'ascesa delle serie e dei film turchi nel panorama dell'intrattenimento globale.