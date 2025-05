La forza di una donna anticipazioni: Bahar ha una vita difficilissima!

Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) è la protagonista assoluta de La forza di una donna, la nuova dizi turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 a partire da martedì 3 giugno 2025. Madre dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Bahar si troverà ad affrontare tantissime difficoltà nel corso della soap…

La forza di una donna, news: Bahar e l’amore con Sarp

Segnata dall’abbandono della madre, Bahar trova finalmente il coraggio di ricominciare quando, durante un viaggio, fa la conoscenza di Sarp (Caner Cindoruk), un uomo che riesce fin da subito a fare breccia nel suo cuore e con il quale si sposa. Il nuovo idillio di Bahar viene però sconvolto quando Sarp muore in circostanze misteriose, lasciandola da sola e con i piccolissimi Nisan e Doruk.

Bahar si trova dunque dall’oggi al domani a vivere di stenti, con un lavoro in una stireria che le consente a malapena di procurarsi lo stretto necessario per sopravvivere. Una situazione davvero drammatica, che peggiora in seguito ad un ulteriore torto subìto: Bahar viene sfrattata, a causa di un aumento del suo affitto e di un mancato contratto di locazione. E così deve trovare un nuovo posto nel quale stare…

La forza di una donna, spoiler: la nuova sistemazione di Bahar

A quel punto, Bahar si trasferisce in un quartiere povero di Istanbul, Tarlabaşı, dove fa la conoscenza di Arif Kara (Feyyaz Duman), che inizialmente le è restio, e di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), la quale nei primi giorni non riesce proprio a comprendere come una madre possa aver scelto di vivere con i suoi due figli in un luogo così malfamato.

Il punto di svolta nella narrazione avviene quando Arif fa presente a Bahar che, così come tutti gli altri inquilini, deve contribuire alle spese del “condominio” per i vari lavori di ristrutturazione. Con pochi soldi a disposizione, Bahar si procura un secondo lavoro notturno in un ristorante, pur sentendosi in colpa per essere costretta a lasciare Doruk e Nisan da soli in casa.

La forza di una donna, trame: Bahar e lo “spettro” della madre

Bahar decide così di rivolgersi al Comune per chiedere un sussidio di mantenimento. Anche in questo caso, però, la risposta non è quella sperata: il funzionario municipale le suggerisce di ricorrere all’aiuto di un benefattore, che però – prima di concederle una rendita – vuole accertarsi che nessun familiare stia già sostenendo Bahar e i suoi due figli. Questo costringe la protagonista a fornire il nome di sua madre, affinché il benefattore possa contattarla.

Un incipit che darà il via a tutta la storia, segnata da un grande mistero: col proseguire della narrazione, emergerà infatti che Sarp non è morto. Vivo e vegeto, ha cambiato identità, si fa chiamare Alp Karahan e, come se non bastasse, è sposato con la borghese Pırıl (Ahu Yağtu) ed è padre di due gemelli. Cosa sarà successo?