La forza di una donna, anticipazioni dal 3 al 6 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da martedì 3 a venerdì 6 giugno 2025

Bahar è una giovane vedova con due figli, Nisan e Doruk. Cresciuta senza madre, abbandonata da bambina e rimasta presto orfana anche dei nonni, ha sempre affrontato la vita da sola. Quando incontra Sarp, per la prima volta scopre cosa significhi amare ed essere amata, ma la felicità dura poco: dopo alcuni anni, anche lui muore tragicamente. Bahar si ritrova così sola a crescere i suoi bambini, affrontando ogni difficoltà con il sorriso e tanta forza d’animo.

I problemi economici non le danno tregua, e quando viene sfrattata senza preavviso dalla sua umile casa, è costretta a trasferirsi con i figli in un quartiere degradato. Per mantenere Nisan e Doruk, trova un secondo lavoro come cameriera in un ristorante, ma questo la obbliga a lasciare i piccoli da soli la sera. Al suo ritorno dal primo turno, trova i bambini spaventati e al buio. Disperata, si reca al Governatorato per chiedere un sussidio, ma la richiesta viene respinta.

Determinata a non arrendersi, Bahar continua a lavorare di notte, pur rischiando la sicurezza dei suoi figli. Intanto, Sirin, tormentata dai ricordi della tragica morte di Sarp, incontra casualmente Nisan davanti a uno studio fotografico. Vedendo una foto esposta, comprende che Sarp aveva costruito una famiglia con Bahar, e che i due bambini sono suoi figli.

Bahar potrebbe ottenere un aiuto economico, ma perde il diritto a causa della dichiarazione di sua madre Hatice, che afferma di poterla assistere. Costretta, Bahar si reca a casa di Hatice, dove Enver le rivela che Sarp era solito andare a trovarli. Le racconta anche che un giorno Hatice aveva dato a Sarp delle pere Deveci da portare a Bahar, e proprio per recuperare quelle pere, l’uomo era caduto dal traghetto.

Colma di rabbia e dolore, Bahar affronta la madre e lascia la casa. Sulla via del ritorno, Arif la invita a casa con la scusa di aiutarla con le pulizie e abusa di lei, lasciandola devastata.

In vista del matrimonio di Yeliz, Bahar ritrova in una scatola il vestito che Sarp le aveva regalato: un ricordo prezioso del loro amore. Vorrebbe comprare un abito simile anche per Nisan, ma le difficoltà economiche glielo impediscono. Nonostante tutto, riesce a organizzare una piccola sorpresa che renderà felice sua figlia.

Nel frattempo, Ceyda, per sfuggire alle violenze e alla gelosia di Hikmet, un uomo possessivo e pericoloso, si rifugia a casa di Bahar. Ma le minacce di Hikmet non tardano ad arrivare anche lì, mettendo in pericolo tutte e due…