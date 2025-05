La forza di una donna anticipazioni: Şirin fa credere a Hatice di avere avuto una relazione con Sarp

Ma quanto è cattiva Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), la sorellastra di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi)? È questa una delle prime domande che dovranno porsi i telespettatori de La forza di una donna, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 da martedì 3 giugno 2025 alle 14.45. Fin dai primi episodi, la ragazza darà infatti l’impressione di essere disposta a tutto pur di tenere la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) legata esclusivamente a sé. Non a caso, le racconterà una bugia legata al tragico incidente del cognato Sarp (Caner Cindoruk)…

La forza di una donna, news: Bahar e il tragico incidente di Sarp

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, la narrazione della soap partirà circa quattro anni dopo la presunta morte di Sarp. Stando alle indagini, l’uomo sarà infatti caduto in mare dopo essere stato coinvolto, presumibilmente, in una rissa scoppiata nella nave dove si trovava. A quel punto, la moglie Bahar si è dovuta rimboccare le maniche per crescere da sola i loro due figli, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Date le molteplici difficoltà economiche, Bahar si troverà costretta a recarsi al Governatorato per chiedere un sussidio. Tuttavia il funzionario Musa Demir (Devrim Özder Akın) farà presente a Bahar che l’unico modo che ha per ottenere del denaro è quello di convincere un benefattore a farsi carico del suo benessere e di quello dei bambini. In che modo? Dimostrandogli per prima cosa che nessuno dei suoi familiari provvede davvero a loro…

La forza di una donna, trame: Enver cerca di far riappacificare Hatice e Bahar ma…

Suo malgrado, per chiederle di non intromettersi, Bahar si troverà dunque costretta a recarsi dalla madre Hatice, colpevole di averla abbandonata in tenera età per rifarsi una vita al fianco di Enver Sarıkadi (Şerif Erol), all’epoca migliore amico dell’ormai defunto padre. Nel frattempo diventato il marito di Hatice, nonché il papà della sorellastra Şirin, Enver si impegnerà per riportare la pace tra le due parenti. Non a caso, si offrirà volontario per badare a Nisan e Doruk ogni volta che Bahar dovrà andare a lavorare.

Questo proposito innescherà però anche un rovinoso litigio tra Bahar e Şirin, gelosa di lei fin dal giorno in cui ha scoperto la sua esistenza. Appena sentirà la sorella accusare Hatice di averla abbandonata, Şirin andrà infatti in escandescenze e rivelerà a Bahar un particolare del quale non era a conoscenza. La Sarıkadı spiegherà infatti alla parente che, in realtà, è stato suo padre ad abbandonare Hatice nella speranza di rifarsi una vita accanto alla donna che ha sempre amato. “Amante” che si chiamava Bahar, ossia lo stesso nome che ha dato a lei.

Tale verità scuoterà nel profondo l’animo di Bahar, convinta erroneamente fino a quell’istante che fosse Hatice la cattiva della storia. Non a caso, la nostra protagonista capirà qual è la vera ragione che ha spinto il padre a togliersi la vita, ossia il rifiuto della sua anonima ad amarlo!

La forza di una donna, spoiler: Şirin fa credere a Hatice di avere avuto una relazione con Sarp

Le strane manovre di Şirin non si fermeranno però qui: messa alle strette, la ragazza confesserà a Hatice che si trovava sulla barca dalla quale Sarp è caduto perdendo la vita. Con le lacrime agli occhi, Şirin dirà dunque alla madre di avere intrecciato una relazione con Sarp, ignorando però che fosse il marito della sorellastra. Una bugia in piena regola alla quale ne seguirà un’altra: la Sarıkadı preciserà che Sarp è stato aggredito da alcuni uomini presenti nella nave dopo che ha tentato di molestare una ragazzina.

Un flashback ambientato nel passato contraddirà però quanto sostenuto da Şirin, colpevole di avere accusato Sarp di averla molestata (quando invece stava cercando gentilmente di dirle che tra loro non ci sarebbe mai potuto essere nulla poiché era il marito di sua sorella). Una vera e propria rete di menzogne alle quali Hatice cascherà con tutte le scarpe. Non a caso, ribadirà a Şirin che ha solo una figlia e quella è lei e non Bahar…