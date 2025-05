La notte nel cuore, anticipazioni prima puntata 25 maggio

Anticipazioni e trama prima puntata La notte nel cuore di domenica 25 maggio 2025

La giovane Sumru dà alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, Nuh e Melek. Li abbandona sulla soglia della casa di Sakine, la madre del loro padre, fuggendo senza mai voltarsi indietro. I due bambini crescono sani e robusti grazie all’amore e alla cura di Sakine. Nel frattempo, Sumru si costruisce una nuova vita in Cappadocia, sposando Samet Sansalan, un potente imprenditore nel settore del turismo. Dal matrimonio nascono due figli, Esat e Harika. Samet aveva già un altro figlio, Cihan, ormai adulto, che vive e lavora in Germania. Quest’ultimo torna temporaneamente per partecipare all’inaugurazione di un grande albergo del padre, un’aggiunta imponente al vasto impero della famiglia. La notizia dell’evento viene trasmessa in televisione, ed è proprio così che Sakine scopre che fine abbia fatto Sumru. Tuttavia, l’emozione è troppo forte per il suo cuore provato, e la donna muore poco dopo aver rivelato ai gemelli la verità sul loro abbandono. Distrutti dal dolore ma determinati a ottenere giustizia, Nuh e Melek decidono di recarsi in Cappadocia per affrontare la madre biologica.

Giunti in una cittadina della regione, i gemelli iniziano a cercare Sumru, decisi a ottenere risposte dalla donna che li ha lasciati appena nati. Scoprono che Sumru ha costruito una vita agiata con Samet Sansalan, la cui famiglia possiede alberghi di lusso, imprese floride e numerosi negozi. Cercano un modo per introdursi nella villa dei Sansalan per poter incontrare la madre. Intanto il figlio maggiore di Samet, Cihan, rientra dalla Germania. Suo padre spera che rimanga definitivamente per occuparsi degli affari di famiglia e per tenere sotto controllo Esat, il fratello minore irresponsabile e dedito alla vita facile. Parallelamente, Samet e sua sorella Hikmet stanno pianificando un matrimonio combinato tra Cihan e la loro cugina Sevilay, con l’obiettivo di salvaguardare gli interessi familiari.

Cihan chiarisce a Sevilay che non può sposarla, affermando di considerarla più una sorella che una potenziale moglie. Nel frattempo, Esat viene arrestato durante un'operazione della polizia per possesso di droga. La notizia raggiunge Samet, che reagisce con rabbia furiosa, promettendo punizioni severe al figlio. Sumru implora Cihan di intervenire per risolvere la situazione. Al commissariato, mentre Cihan e Samet parlano con Esat, quest'ultimo viene colpito da un infarto e finisce in ospedale. Lì Cihan scopre che il padre soffre di un cancro ai polmoni e sta seguendo una terapia da cinque mesi. Samet confida al figlio il reale motivo dietro il matrimonio combinato: salvare il Gruppo Sansalan dal fallimento economico dovuto a un debito di un miliardo di dollari. Nel frattempo, Nuh e Melek continuano a cercare l'occasione ideale per rivelare a Sumru la loro identità e affrontare finalmente la donna che li ha abbandonati tanti anni prima….