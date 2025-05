La notte nel cuore, anticipazioni seconda puntata 1° giugno

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 1 giugno 2025

Nuh e Melek si incontrano con Sumru, sostenendo di essere i gemelli che lei aveva abbandonato alla nascita. Sumru nega tutto, mentre Tahsin, una figura enigmatica, inizia a osservare i due fratelli attentamente. Savilay e Cihan discutono dell’imminente fidanzamento combinato dalle loro famiglie; i due, essendo cugini, si oppongono all’unione, ma Cihan ha promesso al padre gravemente malato di andare avanti. Si trovano costretti a partecipare a questa situazione assurda.

Il giorno della festa di fidanzamento nella sontuosa villa, Melek si introduce come cameriera per mettere Sumru in difficoltà, e ci riesce, scatenando in lei un evidente senso di colpa. Sevilay decide di lasciare la festa e ha un incidente d’auto. Samet informa Cihan, incaricandolo di recuperare la ragazza per poter procedere con la cerimonia ufficiale. Nonostante iniziali resistenze, Sevilay, per non ferire sua madre, accetta di tornare alla villa.

Durante il fidanzamento di Cihan e Sevilay, due eventi minacciano la serata: l’arrivo inaspettato di Berk, ex amante di Sevilay, e la temporanea scomparsa di un prezioso braccialetto appartenente alla signora Tulay. Sevilay è sconvolta dalla presenza di Berk, mentre Melek, ingiustamente accusata del furto del braccialetto mentre lavora al catering, lascia la villa in lacrime dopo essere stata scagionata. Cihan, furioso, obbliga Korhan, il responsabile del catering, a scusarsi con Melek. Korhan obbedisce e Melek viene assegnata come unica cameriera per un evento organizzato da Nihayet. La ragazza accetta con la speranza di avvicinarsi a quella che è sua nonna.

Nel frattempo, Melek presta soccorso a Nihayet dopo un infortunio alla caviglia. Sorprendendo Nihayet con le sue abilità, Melek le diagnosticano una semplice distorsione e la aiuta a riprendere a camminare. Dopo questo episodio, Melek viene accolta nella casa di Nihayet per assisterla con la fisioterapia. Nuh affronta Berk, che ricattava Sevilay con foto compromettenti; riesce a eliminare tutte le prove e avverte Berk di non infastidire più Sevilay.

Successivamente, Melek viene introdotta alla famiglia di Samet, il genero di Nihayet. Alcuni membri sono sorpresi dalla sua presenza, ma Nihayet ne difende l'utilità. Consapevole delle opportunità che si presentano, Melek decide di restare, determinata a trarre vantaggio dalla situazione. Nel frattempo, Nuh è disperato perché ha perso il cellulare caduto in un tombino.