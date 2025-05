La notte nel cuore: cast e trama della nuova dizi turca di Canale 5

Chi ha seguito con passione Terra Amara o si è lasciato coinvolgere dalle tensioni emotive di Tradimento conosce bene il potere narrativo delle serie turche: non semplici racconti ma veri e propri mondi pulsanti, dove si intrecciano passioni travolgenti, drammi familiari e vendette silenziose, in trame complesse e profondamente avvincenti.

In questo solco narrativo — ma con una voce distintiva — si inserisce La Notte nel Cuore (Siyah Kalp), in onda questa sera, domenica 25 maggio, su Canale 5. La narrazione della nuova serie, firmata dalla sceneggiatrice Yıldız Tunç (già artefice dei successi citati), prende vita in una Cappadocia dal fascino quasi irreale, in cui la storia si snoda come i fili di un antico tappeto intrecciando destino e sentimenti con una potenza evocativa rara.

La vicenda prende forma da un passato segnato dal dolore e da segreti nascosti. Sumru (Ece Uslu) è una donna che, giovanissima, è stata costretta a lasciare i suoi due gemelli appena nati. La vita la porta lontano, in Cappadocia, dove ricostruisce una nuova esistenza al fianco di Samet Sansalan, potente imprenditore con un passato complicato e figli da un precedente matrimonio. La donna sembra aver trovato tutto: famiglia, successo, stabilità. Ma il destino ha altri piani…

Anni dopo, i gemelli Nuh e Melek, cresciuti in condizioni difficili, scoprono la verità sulle loro origini e bussano alla porta della villa dei Sansalan. Da quel momento il confronto è inevitabile, doloroso e destinato a stravolgere ogni equilibrio.

Tra sguardi che si incrociano e verità che emergono, si accendono emozioni inaspettate: Melek entra nella vita di Cihan, il figlio maggiore di Samet, mentre Nuh è attratto da Sevilay, figlia di Hikmet, la manipolatrice cognata vedova di Sumru. Hikmet vive da sempre nella villa e ha un piano ambizioso: far sposare sua figlia a Cihan per rafforzare il suo potere familiare. Ma l’arrivo dei gemelli mette tutto in discussione.

Attorno a loro si muovono molti altri personaggi, ognuno con il proprio dolore, i propri rancori e ambizioni: come Tahsin, vecchio nemico di Samet che trama nell’ombra, o Bunyamin, il tuttofare della villa, tormentato e disposto a tutto per riscattarsi.

A rendere speciale questa serie non è solo la trama intricata, ma anche il cast eccezionale, ricco di volti già noti al pubblico italiano. Burak Sergen, che in Endless Love interpretava l’algido Galip, torna qui in un ruolo denso di chiaroscuri. Esra Dermancioglu, indimenticabile Behice di Cukurova, regala ora un’interpretazione sofisticata e seducente nei panni di Hikmet, una donna scaltra che sa giocare con il potere senza alzare mai la voce. E ancora Bulent Polat, che passa dal ruolo comico di Gaffur a un personaggio molto più drammatico e attuale, Bunyamin, capace di mostrare le ombre che si annidano dietro l’apparente normalità. Aras Aydin, reduce dal successo di Tradimento, abbandona il profilo del narcisista manipolatore Behram per dare vita a Nuh, un uomo leale, cresciuto nella fatica e nella solitudine, ma con una forza interiore che lo rende irresistibile.

Dietro la macchina da presa c’è Murat Saracoglu, maestro della narrazione televisiva turca e regista di grande esperienza (già apprezzato per Terra amara e Tradimento), capace di raccontare le emozioni più nascoste, trasformando le immagini in un linguaggio emotivo potente. E la produzione firmata TIMS&B Productions conferma la qualità e il ritmo cinematografico che da sempre contraddistinguono le grandi saghe familiari turche.

Ma a rendere questo appassionante racconto davvero indimenticabile è lo scenario in cui tutto prende vita: la Cappadocia, terra sospesa tra sogno e realtà, con i suoi villaggi scavati nella roccia, le mongolfiere all’alba e i paesaggi lunari che sembrano usciti da un racconto mitologico. Le riprese, realizzate tra Uchisar, Mustafapasa e la splendida Goreme, conferiscono alla serie un’atmosfera suggestiva, quasi magica, che amplifica l’intensità emotiva delle vicende.

Con La Notte nel Cuore, il pubblico è invitato ancora una volta a varcare la soglia di un racconto capace di emozionare e sorprendere. Un viaggio tra ombre e desideri, dove ogni scelta lascia il segno e ogni sguardo racconta una storia. L’appuntamento è dunque per questa sera su Canale 5: preparatevi a vivere una storia che saprà lasciare il segno.

La notte nel cuore: comunicato stampa Mediaset

Debutta da domenica 25 maggio su Canale 5 – in prima visione assoluta ed esclusiva – la serie «La notte nel cuore», avvincente drama dove si narra la storia di una donna che, dopo aver dato alla luce due bambini, lascia tutto per cambiare vita. Un passato doloroso, che presenterà il conto quando i gemelli troveranno la madre naturale, adesso ben sposata e mamma di altri due splendidi ragazzi…

Nella serie (tit. or. Siyah Kalp), il cast – corale – è composto da Ece Uslu (Come sorelle), Burak Sergen (Endless Love), Esra Dermancıoğlu (Terra Amara), Aras Aydin (Cherry Season, Tradimento), Bülent Polat (Terra Amara) e Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Genco Özak, İlker Aksum, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl, Işıl Yücesoy.

TIMS Production, tra le maggiori case di produzione del Paese della Mezzaluna (è loro la serie più esportata della storia televisiva turca, Magnificent Century), è anche l’artefice di Terra Amara, dizi-cult con cui «La notte nel cuore» condivide due attori: Dermancıoğlu (Behice) e Polat (Gaffur).

La notte nel cuore: sinossi

Sumru, giovanissima, è costretta ad abbandonare i suoi due gemelli appena nati, senza averli mai potuti tenere in braccio. Trasferitasi in Cappadocia con la madre, sposa Samet Şansalan, figura di spicco nel business turistico della zona. Nascono due figli, Esat e Harika che si aggiungono a quello del primo matrimonio di Samet, Cihan. Cresciuti in circostanze difficili, i gemelli Nuh e Melek, colmi di rabbia verso chi li ha abbandonati, scoprono l’identità della madre naturale.

Arrivati in Cappadocia per reclamare ciò di cui pensano avere diritto, si confrontano con la donna, che nega tutto, ben consapevole che è solo questione di tempo prima che il suo segreto venga svelato. Le cose si complicano anche a casa, a Villa Şansalan. Hikmet, cognata di Sumru, vive lì con la figlia Sevilay, che intende far sposare a Cihan con il supporto di Samet. Mentre i gemelli scalpitano per i propri diritti, Melek incrocia Cihan e Nuh incontra Sevilay. Intanto, i problemi di salute di Samet preoccupano la famiglia. Ad attendere nell’ombra, però, c’è Tahsin, un vecchio nemico di Samet… Seguici su Instagram.