La promessa, anticipazioni 1 e 2 giugno: Marcelo cerca di spiegarsi con Teresa ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025

La duchessa Amalia accusa Lope di non essere all’altezza per stare al fianco di sua figlia, insinuando che per Vera la relazione con lui rappresenti solo un altro dei suoi capricci. Intanto, Julia confida a Martina le sue vere intenzioni: scoprire la verità da Curro, l’ultimo a vedere Paco, il fidanzato di Julia, prima della sua morte.

Cruz, tornando in cucina, minaccia di cacciare chiunque osi rivelare la storia d’amore tra Jana e Manuel. Nel frattempo, Amalia pretende da Vera i soldi sottratti al padre, ma la ragazza non ha idea di dove siano finiti. Maria si lascia sopraffare dalla nostalgia per Salvador, ma Jana cerca di risollevarle il morale.

Petra spiega a Santos che più del denaro ricevuto dai nobili per i servizi resi, è fondamentale farli sentire in debito, così da manipolarli a proprio vantaggio. Manuel si rivolge a Romulo affinché protegga Jana da eventuali prepotenze della marchesa.

Marcelo tenta di spiegarsi con Teresa confessando un nuovo errore, ma lei rifiuta di ascoltarlo; nel frattempo, il piano di Santos e Petra per screditare il giovane prosegue senza intoppi…