La promessa, trama 14 e 15 maggio: Manuel dice a Curro che è fidanzato con Jana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2025

Gregorio, nonostante l’impegno preso, non si presenta all’appuntamento con Manuel, il quale decide di lasciargli una lettera presso la taverna, fissando un nuovo incontro nella speranza di rivederlo. Nel frattempo, Pelayo informa Catalina dell’arrivo di un telegramma che richiede la sua partecipazione per un’intervista e una sessione fotografica. Sebbene inizialmente dubbiosa, Catalina cambia idea quando nota l’ira di Cruz alla sola menzione della proposta, decidendo così di accettare semplicemente per provocarla ulteriormente.

Nel contesto della vita quotidiana, Petra si prende cura con affetto di Santos, che è ancora costretto a letto. Determinata a garantire per lui le migliori cure possibili – quelle che non era riuscita a fornire al suo stesso figlio – decide di consultare anche un altro medico per un parere professionale. Tra i vari avvenimenti, Petra non esita a rimproverare Teresa per la sua apparente leggerezza nell’andare avanti con la sua vita.

La duchessa Amalia fa ritorno alla Promessa, luogo che riveste un significato particolare per lei, e si rivolge a Lope e Simona per sollecitare il loro aiuto nella creazione di un menù speciale per un importante gala. Lope, con la sua preparazione e abilità culinarie, riesce a stupire la duchessa, superando le sue aspettative.

Nel frattempo, Manuel e Curro si ritrovano a discutere del legame affettivo di Curro con Jana. In questo dialogo sincero, Manuel rivela al giovane che lui stesso è fidanzato con Jana, instaurando così un legame di fiducia e confidenza tra i due…