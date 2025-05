La promessa, anticipazioni 16 maggio: Manuel con un’arma va a incontrare Gregorio

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 16 maggio 2025

Curro, sopraffatto dalle emozioni, rivela a Manuel un segreto di famiglia inaspettato: sono fratelli. Spiega come la sua esistenza sia il risultato di una relazione clandestina tra il marchese e la madre di Jana. Nel frattempo, Alonso annuncia che l’azienda delle marmellate sarà nuovamente guidata da Catalina e Pelayo, decisione che provoca l’ira incontrollabile di Lorenzo.

Jana, Manuel e Curro si confrontano per discutere la verità appena rivelata sulla loro parentela. In questo intenso scambio, Jana scopre che Manuel ha già confidato al cugino dei loro progetti matrimoniali imminenti. Successivamente, rimasti soli, Manuel condivide con Jana di aver parlato con padre Samuel e le ricorda che il loro matrimonio è ormai questione di pochi giorni, esattamente cinque.

Teresa critica duramente Marcelo, avvertendolo che la sua posizione come cameriere è a rischio. Nel regno delle relazioni amorose, Martina sottolinea l’interesse crescente di Julia nei riguardi di Curro, ma lui con affetto e fermezza rassicura Martina del suo amore esclusivo per lei.

Lorenzo sfida Pelayo a un confronto di forza con il braccio di ferro: una gara che termina con la vittoria del Conte, il quale esigente chiede a Pelayo di allontanarsi da lui e Catalina. Nel crescendo finale, Jana coglie Manuel in procinto di armarsi con una pistola per un incontro con Gregorio, ma Manuel le implora di non seguirlo, lasciando Jana in preda a sentimenti contrastanti di preoccupazione e impotenza… Seguici su Instagram.