La promessa, anticipazioni 17 e 18 maggio: Julia rivela a Curro di essere Matilde

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

Manuel propone un accordo a Gregorio: non lo denuncerà per l’omicidio del suo ex compagno di cella e gli darà del denaro in cambio del suo allontanamento da Luján. Catalina annuncia a Lope, Simona e Candela che riprenderà il controllo della gestione delle marmellate. Santos esprime la sua gratitudine a Petra per essergli stata vicina durante la malattia. Manuel aggiorna Romulo sul suo incontro con Gregorio. Ricardo consegna a Cruz una cartolina inviata da María Antonia.

Romulo si lamenta con Teresa delle scarse prestazioni di Marcelo. María avvisa Teresa, avendo notato Marcelo impegnato a conversare con le domestiche. Catalina si confida con Martina, sentendosi sopraffatta da troppe responsabilità. Infine, Julia rivela a Curro di essere in realtà Matilde, la fidanzata di Paco, il soldato che era con lui e Manuel e che perse la vita al fronte…. Seguici su Instagram.