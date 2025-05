La promessa, anticipazioni 25 e 26 maggio: doccia fredda per Jana e Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025

Romulo rivela a Burdina che Pia è ancora viva, condividendo le motivazioni dietro la simulazione della sua morte. Il sergente, sospettoso nei confronti di Pia, decide di farsi accompagnare da lei per ascoltare la sua versione dei fatti. Nel frattempo, Petra mette Jana alla prova per scoprire la data prevista per il matrimonio, un’azione speculare a quella di Cruz con Manuel. Petra restituisce a Santos il quaderno di Maria. Amalia, invece, esige da Vera i soldi tolti da casa; inizialmente Vera nega, ma poi ammette di non averli più e ribadisce che, anche se li avesse ancora, non glieli darebbe mai.

Pia si prepara a partire per raggiungere Diego a Badajoz, con il consenso di Romulo. Cruz continua a mantenere un atteggiamento freddo e distante con Alonso. Intanto Curro e Julia si scambiano parole di reciproca stima, ma la gelosia di Martina la spinge a invitare Julia ad andarsene. Curro però interviene, rassicurando Julia che è libera di restare quanto desidera. Jana e Manuel si trovano davanti alla chiesa, colmi di felicità e trepidazione per il matrimonio, ma al posto del sacerdote è Cruz a dar loro il "benvenuto"…