La promessa, anticipazioni 27 e 28 maggio: tra Vera e la madre la tensione aumenta!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025

Cruz non solo ostacola il matrimonio tra suo figlio e Jana, ma riesce anche a persuaderlo a tornare a casa. Di conseguenza, Jana trova rifugio presso l’abitazione di Ramona, dove viene successivamente raggiunta da María, inviata da Manuel. In questa occasione, María scopre con sgomento che è stato proprio il suo quaderno a rivelare alla marchesa l’intenzione di Jana e Manuel di convolare a nozze. Nel frattempo, i preparativi per il matrimonio tra Margarita e il conte de Ayala proseguono, sebbene Margarita confidi alla figlia di non provare lo stesso entusiasmo che aveva vissuto durante le nozze del suo primo matrimonio.

Martina, dopo aver chiesto a Julia di lasciare il palazzo, porge le sue scuse e trascorre la mattinata in modo spensierato, giocando a badminton insieme a lei e Curro. Simona, preoccupata per la situazione di Catalina, si rivolge al conte de Añil in cerca di chiarimenti, ma Pelayo si trincera nel silenzio, evitando ogni spiegazione.

Mentre il rapporto tra Petra e Santos sembra consolidarsi, la relazione tra Teresa e Marcelo appare sempre più instabile. Anche tra Vera e sua madre le tensioni sono evidenti, poiché la duchessa continua a insistere affinché restituisca il denaro del padre, che sembra essere stato sottratto…