La promessa, trama 29 e 30 maggio: Cruz rivela ad Alonso di aver corrotto il parroco!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025

Dopo la sua confessione, Manuel rivela ad Alonso che è Cruz la responsabile del mancato matrimonio. Teresa informa il resto della servitù dell’annuncio fatto da Manuel. Vera confida a Lope che sua madre desidera riavere la borsa con il denaro portata via quando era fuggita di casa; Lope le suggerisce di dirle che l’ha data alla marchesa.

Ayala e Margarita discutono del trasferimento al palazzo del conte dopo le nozze, e lui le chiede di persuadere Martina a vivere con loro. Margarita ci prova, ma Martina esprime il desiderio di rimanere al palazzo e chiede ai marchesi il permesso, ottenendo il loro consenso.

Santos critica Marcelo per come ha sistemato una camicia. Jana, tornata al palazzo, informa Manuel che riprenderà a lavorare, ma lui le fa notare che, ora che tutti conoscono la natura della loro relazione, non è appropriato che svolga i compiti più umili.

Infine, Cruz confessa ad Alonso di aver corrotto il parroco per impedire il matrimonio; Alonso le propone un’alleanza per mettere fine alla storia tra Manuel e Jana… Seguici su Instagram.